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Тихонов Афанасий Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов
Имя
Афанасий
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139973. ТИХОНОВЪ, АФАНАСІЙ АРХИПОВЪ. К. Рогачев. у., Тихиничск. в., д. Барчицъ, 22 л.; — З. Н. 1 уч. Рогачев. у. 30 Окт. 909, 172 и 173 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 30 Окт. 909.

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