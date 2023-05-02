Цветков Михаил Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7908. ЦВЕТКОВ, МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, 34 л., Гр. Старорусск. у., Городецк. в., с. Городца,; Н. С. 6 уч. Старорусск. у., Кража, лиш. св. 6 м. условно, по амнист. от 5 нояб. 919 г. нак. сокращ. до 3 м.
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