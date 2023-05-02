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Куприанов Алексей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприанов
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7609. КУПРИАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 23 д., Дмитровск. у., Рогачевск. в., д. Подвязлово. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 ноября 923.

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