Куприанов Алексей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприанов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7609. КУПРИАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 23 д., Дмитровск. у., Рогачевск. в., д. Подвязлово. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 ноября 923.
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