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Леонтьев Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8045. ЛЕОНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Петергофск. у., Медушск. в., д. Жерицы. Н. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 116 и 180 п. «д», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 12 февр. 923.

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