Муромцев Емельян Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муромцев
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85225. МУРОМЦЕВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ МИхайловъ, 57 л. К. Канск. у., Устьянск. в., д. Тайнинской, рд. Новоскольск. у., Слоновск. в., на х. Богатовѣ; — Иркутск. С. П., 3 Марта 911, 152¹ и 1614 У., тюр. 1 г., съ зач. 6 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 906 г. Иркутск. С. П., за кражу, арест. отд. 2½ г. | 7 Марта 97 г. Енисейск. Губ. С., за кражу, арест. отд. 3 г. | 21 Дек. 90 г. Тобольск. Губ. С., 1655 У., арест. отд. 2½ г.
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