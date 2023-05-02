Панков Федор Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7408. ПАНКОВ ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л., Одесск. у , Червоно-Поветанчевск. в., с. Троцкого. В. Т. 6 стр. корпуса. Ст. 205 а, лиш. св. 1 г. Исп. 22 дек. 923.
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