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Дуров Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуров
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4218. ДУРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л., Козловск. у., Богоявл.-Суренск. в., с. Лебедево-Махова. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180а, лиш. св. 10 л. Исп. 10 сент. 923.

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