Абдул-Халимов Ималетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Халимов
- Имя
- Ималетдин
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129243. АБДУЛЪ-ХАЛИМОВЪ, ИМАЛЕТдинъ. К. Бирск. у., Кайпаковск. в., д. Новой-Нагаевой, 18 л.; — Пермск. О. С. 24 Авг. 909, 169 М., по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Перми отъ 31 Окт. 907 г. (тюр. 3 м.), тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909.
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