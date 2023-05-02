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Федоров Егор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Егор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
09 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 350
Источник
Скан
Оригинальная запись
12926. Федоров Егор Федорович, 33 л., Островск. у., Лисинск. в., д. Бабье. Н. С. 7 отд. г. Ленинграда. Ст. 150, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 9 июля 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 19 мар. 926.

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