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Макарьев Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макарьев
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8544. МАКАРЬЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 48 л., Ив.-Вознесенск. у., Писцовск. в., д. Кожевников. Н. С. 8 уч. Ив.-Вознесенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 дек. 923.

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