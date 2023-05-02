Горбатых Каллистрат Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбатых
- Имя
- Каллистрат
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2007. ГОРБАТЫХ КАЛЛИСТРАТ ЕВСЕЕВИЧ, 45 л., Верхне-Удинск аймака, Ключевск. в., с. Гашет. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 69, лиш. св. 1 г. 4 м. п пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31 /ѴІІ—24.
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