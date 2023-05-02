Богач Иосиф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богач
- Имя
- Иосиф
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20461. БОГАЧЪ, ІОСИФЪ (внѣбр.). Не прип., 20 л., рд. Ушицк. у., въ в. и м. Дунаевцахъ;—К.-Подольск. О. С., 140, 152, 1, 2 и 3 ч. 1655 У., тюр. 3 г. и 3 м. Исп. 12 Дек. 908, 906 41374 1655 У. | 904 39488 169 М. | 905 19954 169 М.
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