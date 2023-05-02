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Урбанский Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урбанский
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140333. УРБАНСКІЙ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Гроецк. у., гм. и д. Конты, 29 л.; — М. С. 5 уч. г. Варшавы 24 Сент. 909, 12, 6 п. 13 и 177 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909. | 908 153769 177 М.

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