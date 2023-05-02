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Тимофеева Любовь Константиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеева
Имя
Любовь
Отчество
Константиновна
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
29505. ТИМОФЕЕВА, ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, 18 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 2 дек. 920.

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