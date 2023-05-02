Нафталь Карл Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нафталь
- Имя
- Карл
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33991. НАФТАЛЬ, КАРЛЪ АНТОНОВЪ. К. Вейсенштейн. у., Серреферск. в., 22 л., рд. т. же у. и в., въ д. Ендьѣ; — М. С. 2 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр. (въ 3 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 26 Апр. 905. | 902 25007 173 М. | 98 79821 172 М.
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