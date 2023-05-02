Собесневская Станислава Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Собесневская
- Имя
- Станислава
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45299. СОБѢСНЕВСКАЯ, СТАНИСЛАВА Андреева. К. Липнов. у., гм. Осѣкъ, д. Лигово, 19 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Туржа-Велька; — Варшавск. С П., 121,134,135,140, 13 и 1523 У., тюр. 3½ г. Исп. 29 Нояб. 906.
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