Коротков Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6639. КОРОТКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Псковск. у., Сидоровск. в., д. Лабенки, В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр., Ст. ст. 105, 180 и. «д», 205б, лиш. св. 2 г., Исп. 26 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.