Онищенко Афанасий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Онищенко
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85717. ОНИЩЕНКО, АФАНАСІЙ ФЕДОровъ, 25 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Прилукск. у., Сребрянск. в., с. Алексинцевъ; — Лубанск. О. С., 1 Февр. 911, 152, 13, 1 ч. 220 и 2 ч. 1459 и 1654¹ У., каторж. раб. 20 л. Сей приг. поглощенъ приг. Кіев. Военн. О. С. отъ 14 Авг. 910 г. (13, 1627, 1629 и 1632 У., каторж. раб. безъ срока). | 906 26518 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 42458.
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