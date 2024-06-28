Василевский Никита Сильвестров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилевский Никита Сильвестров

Василевский Никита Сильвестров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Василевский
Имя
Никита
Отчество
Сильвестров
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
45645. ВАСИЛЕВСКІЙ, НИКИТА СИЛЬВЕстровъ. К. Липовецк. у., Дашевск. в., с. Кальника, 18 л.; — Липовецк. С. М. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close