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Алешко Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешко
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
156. АЛЕШКО, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 46 л. Гр. г. Харькова, — Н. С. Сокольническ. р-на Сухаревск. отд. г. Москны. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 8 авг. 919.

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