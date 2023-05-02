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Херувимов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Херувимов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7823. ХЕРУВИМОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 46 л., Гр. Богородск. у., Осивск. в., д, Щелковой,; Н. С. Сокольническ. р-на Домниковськ. отд. г. Москвы, Мошеннич., лиш. св. 1 г. условно.

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