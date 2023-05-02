Рытенков Федор Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рытенков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28365. РЫТЕНКОВ, ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 31 г. Гр. Мелекесск. у., Суходольск. в., д. Прудищ; — Н. С. 7 уч. Мелекесск. у. Спекуляц., лиш. св. 10 л. Исп. 22 авг. 920.
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