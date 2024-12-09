Гайдычук Петр Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайдычук
- Имя
- Петр
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21874. ГАЙДЫЧУКЪ, ПЕТРЪ АРТЕМЬЕВЪ (Артамоновъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ольгопольск. у., Чечельникск. в., с. Куреневки, 23л.;—К.-Подольск. О. С., 1 ч. 1647, 2 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., на печ. въ 906 г. № 41993, арест. отд. 3½ г. Исп. 19 Дек. 908. 904 40292 1655 У. | 900 62802 169 М. | 903 11586 1655 У. | 98 28486 169 М.
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