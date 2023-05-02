Соломенцев Егор Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соломенцев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87898. СОЛОМЕНЦЕВЪ, ЕГОРЪ ГАВРИловъ, 49 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Маріинск. у., в. и с. Итата, рд. въ г. Веневѣ; — Томск. О. С., 7 Февр. 911, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 27 Апр. 911. | 86 49772 1 ч. 1655 У. | 82 52509 169 М. | 84 54182 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.