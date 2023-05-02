Егоренко Василий Митрофанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоренко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Митрофанович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4309. ЕГОРЕНКО ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 17 л., б. Царицына. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. 7 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 сент 923.
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