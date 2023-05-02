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Егоренко Василий Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоренко
Имя
Василий
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4309. ЕГОРЕНКО ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 17 л., б. Царицына. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. 7 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 сент 923.

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