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Будзинский Юзеф Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будзинский
Имя
Юзеф
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45450. БУДЗИНСКІЙ, ЮЗЕФЪ АЛЕКСАНДровъ. Мщ. г. Варшавы, 16 л.; — М. С. г. Новаго Двора, Варшав. у., 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 17 Мая 905.

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