Тимошенкова Мария Климова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошенкова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Климова
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139929. ТИМОШЕНКОВА, МАРІЯ КЛИМОВА (она же Тимошенко). К. Полтавск. у., Супруновск. в., с. Пушкаревки, 27 л.; — Полтав. О. С. 9 Окт. 909, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 4 Нояб. 909. | 906 14962 169 М. | 904 18485 170 М.
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