Балашев Федот Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балашев
- Имя
- Федот
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 441. БАЛАШЕВ. ФЕДОТ ПЕТРОВИЧ, 38 л. Гр. Тамбовск. у., Б.-Липовицк. в., с. Падов; — Н. С. 3 р-на Тамбовск. у. Грабеж, лиш. св. 5 л., амнист. 7 нояб. 918 г. нак. сокращ. на полов. условно.
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