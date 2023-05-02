Гордеев Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордеев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2047. ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 37 л., Бежецк. у., Моркиногорск. в., хутора Пустошки. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/Х—24.
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