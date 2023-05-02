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Гордеев Сергей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гордеев
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
2047. ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 37 л., Бежецк. у., Моркиногорск. в., хутора Пустошки. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/Х—24.

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