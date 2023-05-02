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Дерябин Артемий Перфильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дерябин
Имя
Артемий
Отчество
Перфильевич
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3868. ДЕРЯБИН АРТЕМИЙ ПЕРФИЛЬЕВИЧ, 17 л., Варнавинск. у., Тонкинск. в., с. Аверина. Н. С. Бодайбинск. промышлен. р. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 21 мая 923.

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