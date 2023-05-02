Бутузова Мария Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутузова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130480. БУТУЗОВА, МАРІЯ ПЕТРОВА. К. Лебединск. у., с. Краснаго, 19 л.; — Саратов. С. П., 54, 3 п. 57 и 2 ч. 132 Уг. У., тюр. 2 м. Исп. 13 Авг. 909.
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