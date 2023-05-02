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Бутузова Мария Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутузова
Имя
Мария
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
13 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130480. БУТУЗОВА, МАРІЯ ПЕТРОВА. К. Лебединск. у., с. Краснаго, 19 л.; — Саратов. С. П., 54, 3 п. 57 и 2 ч. 132 Уг. У., тюр. 2 м. Исп. 13 Авг. 909.

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