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Клепач Дмитрий Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клепач
Имя
Дмитрий
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5992. КЛЕПАЧ ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ, 58 л., Речицк. у., Юлоевск. в., д. Слободки, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 68, 95, 114а, лиш. св. 2 г. и пор. пр.3 г., Исп. 21 июля 923.

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