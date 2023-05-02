Кузнецова Ольга Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7396. КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 18 л., Спасск. у., Костровск. в., д. Гулынки. Московск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 ноября 923.
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