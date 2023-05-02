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Кузнецова Ольга Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецова
Имя
Ольга
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7396. КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 18 л., Спасск. у., Костровск. в., д. Гулынки. Московск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 ноября 923.

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