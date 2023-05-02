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Котельников Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котельников
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6792. КОТЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 44 л., Никольск. у., Щеткинск. в., д. Окупова, Н. С. 9 уч. Никольск. у., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г., Исп. 25 мая 923.

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