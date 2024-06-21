Фокеев Михаил Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 563
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96216. ФОКѢЕВЪ, МИХАИЛЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кашин. у., Ванчуговск. в., д. Турыниной. 39 л., рд. въ г. СПБ.; — Кашин. О. С., 9 и 2 ч. 1655 У., прест. отд. 1 г. Исп. 28 Мая 908. | 905 84502 1655 У. | 902 92270 169 М. | 903 60974 165.7 У. | 901 57482 169 М. | 902 102457 169 М.
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