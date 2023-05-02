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Бакулов Николай Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакулов
Имя
Николай
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
28 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
70952. Бакуловъ, Николай Тимофеевъ. К. сс.-пос. Канск. у., Тасѣевск. в. и с., 30 л., рд. Екатеринославск. у., Никольск. в. и с.; — Самарск. О. С., 2 ч. 1643 У. и § 488 1 п. $ ІІІ 467, ст. У. о сс., каторж. раб. 6 л. Исп. 28 Іюня 907. | 903 38040 173 М. | 97 81178 1684 У.

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