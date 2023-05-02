Щербицкая Любовь Игнатьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербицкая
- Имя
- Любовь
- Отчество
- Игнатьевна
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30676. ЩЕРБИЦКАЯ, ЛЮБОВЬ ИГНАТЬЕВНА, 19 л. Гр. Дисненск. у., Язитск. в.; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1½ г. Исп. 6 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.