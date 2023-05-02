Чуркин Петр Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуркин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13215. ЧУРКИН ПЕТР КУЗЬМИЧ, 24 л., Пензенск. г., Инсарск. у., Кликлатск. в. с. Паевки. Главсуд. Немц. Поволжья АССР. Ст. 1 ч. 184. лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 12/ІѴ—24.
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