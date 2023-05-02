Парамонова Мария Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парамонова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7453. ПАРАМОНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 21 г., Псковск у, . Логозовск. в, д Большая Листовка. Псковск. Губсуд Ст. ст. 97 ч 2, 98, лиш. св. 1½ г. и пор. пр 3 г Исп. окт 923.
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