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Парамонова Мария Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парамонова
Имя
Мария
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7453. ПАРАМОНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 21 г., Псковск у, . Логозовск. в, д Большая Листовка. Псковск. Губсуд Ст. ст. 97 ч 2, 98, лиш. св. 1½ г. и пор. пр 3 г Исп. окт 923.

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