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Крашенинникова Мария Лаврентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крашенинникова
Имя
Мария
Отчество
Лаврентьевна
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7015. КРАШЕНИННИКОВА МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА, 35 л., Красноуфимск. у., Сыринск. в., д Некрасовой, Н. С. 4 уч. Красноуфимск. у., Ст. 140, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 июня 923.

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