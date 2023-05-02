Селивоник Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливоник Григорий Дмитриевич

Селивоник Григорий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селивоник
Имя
Григорий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
11614. Селивоник Григорий Дмитриевич, 20 л., рд. в Гродненск. г., Бельск. у., Лосинск. в. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 143, 149, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 28 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.