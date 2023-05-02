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Ботиков Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ботиков
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
815. Ботиков Павел Алексеевич, 18 л., г. Ефремова. Н. С. г. Ефремова. Ст. ст. 180 п. «б», 1 ч. 181, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 15/Х—26.

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