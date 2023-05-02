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Францковяк Франц Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Францковяк
Имя
Франц
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140633. ФРАНЦКОВЯКЪ, ФРАНЦЪ ВИКЕНТЬЕВЪ. Сн. прус.-подд., 18 л., рд. въ м. Заблудовѣ, Бѣлостокск. у.; — Гродненск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 140 и 2 ч. 1484 У., тюр. 8 м. Исп. 16 Окт. 909.

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