Гречко Григорий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гречко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46252. ГРЕЧКО, ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Канск. у., в. и с. Анцирскаго, 47 л.; — Иркутск. О. С. (въ 3 р.), 169 и 7 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905.
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