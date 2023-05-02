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Гречко Григорий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гречко
Имя
Григорий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46252. ГРЕЧКО, ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Канск. у., в. и с. Анцирскаго, 47 л.; — Иркутск. О. С. (въ 3 р.), 169 и 7 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905.

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