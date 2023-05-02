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Парфенов Федор Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парфенов
Имя
Федор
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7477. ПАРФЕНОВ ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ, 28 л., Велижск. у и в. Н. С. 2 уч Велижск. у. Ст. 140, лиш. св 2½ г. Исп. 5 сент. 923.

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