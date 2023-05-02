Дигаут Николай Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дигаут
- Имя
- Николай
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46497. ДИГАУТЪ, НИКОЛАЙ КАРЛОВЪ. Мщ. г. Екатеринослава, 15 л.; — Г. С. 2 уч. г. Екатеринослава, 169 М., въ испр. колон. до 18 л. возр. Исп. 20 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.