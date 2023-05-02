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Дигаут Николай Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дигаут
Имя
Николай
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46497. ДИГАУТЪ, НИКОЛАЙ КАРЛОВЪ. Мщ. г. Екатеринослава, 15 л.; — Г. С. 2 уч. г. Екатеринослава, 169 М., въ испр. колон. до 18 л. возр. Исп. 20 Іюня 905.

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