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Фролов Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12754. ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 36 л., б. Царицынск. у., Качалинск. в., хутора Грачи. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 61, 95, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. ѴІІ—24.

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