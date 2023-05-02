Цайдлер Карл Янов-Вильгельмов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цайдлер
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янов-Вильгельмов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140933. ЦАЙДЛЕРЪ, КАРЛЪ ЯНОВЪ-ВИЛЬГЕЛЬМОВЪ. К. Ласк. у. и гм., д. Полешинъ, 21 г., рд. т. же у., гм. Водзерады, въ д. Хоржешевъ; — М. С. 13 уч. г. Лодзи 23 Окт. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.