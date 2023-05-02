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Цайдлер Карл Янов-Вильгельмов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цайдлер
Имя
Карл
Отчество
Янов-Вильгельмов
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140933. ЦАЙДЛЕРЪ, КАРЛЪ ЯНОВЪ-ВИЛЬГЕЛЬМОВЪ. К. Ласк. у. и гм., д. Полешинъ, 21 г., рд. т. же у., гм. Водзерады, въ д. Хоржешевъ; — М. С. 13 уч. г. Лодзи 23 Окт. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Нояб. 909.

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