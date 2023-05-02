Кочетов Леонтий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочетов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6855. КОЧЕТОВ ЛЕОНТИЙ ПЕТРОВИЧ, 42 л., Каширск. у., Ямско-Слободск. в., с. Слободы, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 12 февр. 923.
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