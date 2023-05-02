Трофимов Федор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12088. ТРОФИМОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 24 л., г. Иркутска. Н. С. 16 уч. г. Верхне-Удинска. Ст. СТ. 1 Ч. 157, 176, лиш. св. 1 Г. П. В. 3. С. 18/ХІ—24.
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